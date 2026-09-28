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Elliott Nielson
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Elliott Nielson

Elliott is Mixcloud's Community Manager. He's a DJ with 100+ radio shows on The Face Radio, Voices, Mode FM, Totally Wired, Void, Pyro and Netil. Elliott understands the hard work at every level of the industry, with 15 years experience as a DJ, music journalist, social media consultant, sound technician, artist liaison and bar manager.

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40 articles
Black Metal and Eurodance: Staff Picks SeptemberMusic Selections
28 Sept 2026

Black Metal and Eurodance: Staff Picks September

Yok LorMusic Scenes
1 Sept 2026

Yok Lor: The Thai subculture popping wheelies to EDM

Staff Picks August 2026Music Selections
24 Aug 2026

Balearic beats and Carni Jazz: Staff Picks August 2026

How to get exposure on MixcloudMixcloud Guides
19 Aug 2026

What actually gets your mixes discovered

Chess nightlifeMusic Scenes
29 Jul 2026

Last knight a DJ saved my life

July Staff PicksMusic Selections
27 Jul 2026

Yacht Rock meets Hip-Hop: The Mixcloud staff's July playlist

JuneMusic Selections
23 Jun 2026

Pride anthems & French Hip-Hop: Staff Picks June 2026

MayMusic Selections
19 May 2026

Blues & Bootlegs: Staff Picks May 2026

co-opsMusic Scenes
29 Apr 2026

Community-owned venues can save grassroots music scenes

staffMusic Selections
22 Apr 2026

Space Rock & Dark House: Staff Picks April 2026

bookCreator Advice
1 Apr 2026

Book club: 30 essential reads every DJ should know about

Trip-HopMusic Scenes
30 Mar 2026

How women are reinventing Trip-Hop