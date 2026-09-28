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Music Selections

Discover shows and tracks handpicked by our team and wider community

150 articles
Black Metal and Eurodance: Staff Picks SeptemberMusic Selections
28 Sept 2026

Black Metal and Eurodance: Staff Picks September

7 mixes worth your time: 25th SeptemberMusic Selections
25 Sept 2026

7 mixes worth your time

The WireMusic Selections
24 Sept 2026

5 Wire mixes for the adventurous listener

7 mixes worth your time - 18th SeptemberMusic Selections
18 Sept 2026

7 mixes worth your time

7 mixes worth your time: 11th September 2026Music Selections
11 Sept 2026

7 mixes worth your time

7 mixes worth your time 4th SeptemberMusic Selections
4 Sept 2026

7 mixes worth your time

7 mixes worth your timeMusic Selections
28 Aug 2026

7 mixes worth your time

Staff Picks August 2026Music Selections
24 Aug 2026

Balearic beats and Carni Jazz: Staff Picks August 2026

7 mixes worth your time 21st AugustMusic Selections
21 Aug 2026

7 mixes worth your time

7 mixes - 7th AugustMusic Selections
7 Aug 2026

7 mixes worth your time

7 mixes worth your time 31st JulyMusic Selections
31 Jul 2026

7 mixes worth your time

Happy Colors lets us in on Latin EDMMusic Selections
29 Jul 2026

Latin EDM with Happy Colors