Mixcloud Blog
MixesMixcloud
Search
Category

Staff Picks

What the Mixcloud team is listening to

16 articles
Black Metal and Eurodance: Staff Picks SeptemberMusic Selections
28 Sept 2026

Black Metal and Eurodance: Staff Picks September

Staff Picks August 2026Music Selections
24 Aug 2026

Balearic beats and Carni Jazz: Staff Picks August 2026

July Staff PicksMusic Selections
27 Jul 2026

Yacht Rock meets Hip-Hop: The Mixcloud staff's July playlist

JuneMusic Selections
23 Jun 2026

Pride anthems & French Hip-Hop: Staff Picks June 2026

MayMusic Selections
19 May 2026

Blues & Bootlegs: Staff Picks May 2026

staffMusic Selections
22 Apr 2026

Space Rock & Dark House: Staff Picks April 2026

SpringMusic Selections
23 Mar 2026

Latin Bass & Sadcore: Staff Picks March 2026

FebruaryMusic Selections
18 Feb 2026

French electronic & retro jungle: Staff Picks February 2026

January 2026Music Selections
23 Jan 2026

Scottish Indie & Japanese Lofi: Staff Picks January 2026

DecemberMusic Selections
15 Dec 2025

Rare gems & experimental blends: Staff Picks December 2025

NovemberMusic Selections
21 Nov 2025

Post-Punk & Brazilian Psychedelia: Staff Picks November 2025

OctoberMusic Selections
30 Oct 2025

Jangle Pop & Doom Metal: Staff Picks October 2025