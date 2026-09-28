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Staff Picks
What the Mixcloud team is listening to
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Music Selections
28 Sept 2026
Black Metal and Eurodance: Staff Picks September
Music Selections
24 Aug 2026
Balearic beats and Carni Jazz: Staff Picks August 2026
Music Selections
27 Jul 2026
Yacht Rock meets Hip-Hop: The Mixcloud staff's July playlist
Music Selections
23 Jun 2026
Pride anthems & French Hip-Hop: Staff Picks June 2026
Music Selections
19 May 2026
Blues & Bootlegs: Staff Picks May 2026
Music Selections
22 Apr 2026
Space Rock & Dark House: Staff Picks April 2026
Music Selections
23 Mar 2026
Latin Bass & Sadcore: Staff Picks March 2026
Music Selections
18 Feb 2026
French electronic & retro jungle: Staff Picks February 2026
Music Selections
23 Jan 2026
Scottish Indie & Japanese Lofi: Staff Picks January 2026
Music Selections
15 Dec 2025
Rare gems & experimental blends: Staff Picks December 2025
Music Selections
21 Nov 2025
Post-Punk & Brazilian Psychedelia: Staff Picks November 2025
Music Selections
30 Oct 2025