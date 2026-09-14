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Long Reads

22 articles
Why hasn’t the UK made a new genre in a decade?Music Scenes
14 Sept 2026

Why hasn’t the UK made a new genre in a decade?

Yok LorMusic Scenes
1 Sept 2026

Yok Lor: The Thai subculture popping wheelies to EDM

LemaraMusic Scenes
18 Aug 2026

Lemara Lindsay-Prince is building a village at We Out Here

Chess nightlifeMusic Scenes
29 Jul 2026

Last knight a DJ saved my life

No One MagazineMusic Scenes
19 Jun 2026

No One Magazine is preserving the history of queer nightlife

SEVENMusic Scenes
10 Jun 2026

Why SEVEN is more than a record label

Record label dealsCreator Advice
21 May 2026

Record label deals explained: What DJs need to know

co-opsMusic Scenes
29 Apr 2026

Community-owned venues can save grassroots music scenes

Trip-HopMusic Scenes
30 Mar 2026

How women are reinventing Trip-Hop

National Prison RadioMusic Scenes
13 Feb 2026

National Prison Radio: Supporting people in UK prisons

2016Music Scenes
10 Feb 2026

Nostalgic about 2016? This is how it sounded

DAWlessMusic Scenes
27 Jan 2026

Why electronic music’s DAWless movement is here to stay